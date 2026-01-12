CLS i sindikat GSP-a izražavaju sumnju u regularnost tendera za nabavku tramvaja

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) i sindikat „Centar“ Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd izrazili su ozbiljnu sumnju da je aktuelni javni poziv za nabavku 85 novih tramvaja unapred prilagođen specifičnom ponuđaču.

U zajedničkom saopštenju ove dve organizacije navodi se da analiza stručne dokumentacije i informacije iz upućenih izvora ukazuju na to da je tender, raspisan 31. decembra prošle godine, „nacrtan“ za tursku fabriku Bozankaya. Predstavnici CLS-a i sindikata apelovali su na rukovodstvo Grada Beograda da osigura uslove za poštenu i transparentnu nabavku. Kako ističu, cilj bi trebalo da bude zaštita interesa Beograđana i samog GSP-a, a ne pogodovanje određenim