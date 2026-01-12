Vremenska prognoza za utorak, 13. januar: Ujutru hladno, tokom dana oblačno i toplije

U Srbiji će ujutru biti hladno, a tokom dana oblačno i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično sa slabim snegom, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura biće od minus 11 stepeni do minus tri, a najviša dnevna od jedan do sedam stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i slabim padavinama.