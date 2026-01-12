Vremenska prognoza za utorak, 13. januar: Ujutru hladno, tokom dana oblačno i toplije

Serbian News Media pre 30 minuta
Vremenska prognoza za utorak, 13. januar: Ujutru hladno, tokom dana oblačno i toplije

U Srbiji će ujutru biti hladno, a tokom dana oblačno i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično sa slabim snegom, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura biće od minus 11 stepeni do minus tri, a najviša dnevna od jedan do sedam stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i slabim padavinama.
(BLOG) Sednica Republičkog štaba: Ukinuta vanredna situacija u Vladimircima, bez struje oko 13.500 domaćinstava

Održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije: Od srede stabilizacija vremena, hidrološka situacija povoljna

Najdetaljnija vremenska prognoza do sada! Oglasio se direktor RHMZ: Nema opuštanja do kraja januara, a evo šta nas čeka u…

Nakon snega – prete poplave: Vanredna odbrana proglašena na Južnoj Moravi

Vanredna situacija u 10 opština, premijer Macut obilazi ugrožena područja

Toplije od srede: Dugoročna vremenska prognoza RHMZ

Vremenska prognoza RHMZ: Kada se očekuje porast temperatura u Srbiji

Održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije: Od srede stabilizacija vremena, hidrološka situacija povoljna

Ministarka Mesarović se dva puta zahvalila Vučiću zbog struje: Tvrdi da se situacija u Srbiji nastala zbog snega stabilizuje

Učenici Jovine gimnazije u Novom Sadu bojkotuju nastavu: „Želimo da znamo kada se vraćamo u svoju školu?“

Deo roditelja Politehničke škole u Subotici: Školski odbor da izabere novog direktora po savesti

