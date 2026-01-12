Denver bez Jokića? Bolje nego što se bilo ko nadao

Nikola Jokić je povredio koleno tokom turneje Nagetsa po Istoku u utakmici protiv Majamija.

Iako su svi za vreme njegovog odsustva očekivali bitan pad ekipe to se nije desilo. Naprotiv Jokićevi saigrači se sasvim dobro drže. Odigrali su sedam utakmica od kobnog duela sa Hitom i dobili su četiri rivala, a izgubili od tri. Pri tom i u tim utakmicama je bilo odsustava bitnih igrača. Dobili su Toronto, Filadelfiju i Boston na strani, Milvoki kod kuće u nedelju uveče, dok su poraženi od Klivlenda, Bruklina i Atlante. Ključ je Pejton Votson Briljiraju Džamal