Ovo se čekalo: Srbija srušila Španiju u poslednjim sekundama!

Sport klub pre 46 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Ovo se čekalo: Srbija srušila Španiju u poslednjim sekundama!

Vaterpolisti Srbije savladali su Španiju 12:11 (6:5) posle lavovske borbe u Beogradskoj areni.

Prvak Evrope i sveta je pao, "delfini" su pokazali klasu kada je bilo najbitnije. Sjajnoj predstavi nezaboravnoj utakmici Srbija je pobedila svetskog i evropskog prvaka Španiju 12:11. Utakmica za pamćenje, puna drame, koja je podsećala na Dane Srbije u Parizu. Ova pobeda je više od igre, sve je sada u srpskim rukama. Naša reprezentacija kao prva odlazi u drugi krug. Fenomenalna predstava Glušca, Strahinje Rašovića, Martinovića ali svi zaslužuju čestitke za ogromnu
