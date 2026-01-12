Flečerova poruka igračima Junajteda posle ispadanja iz FA kupa: ''Nemate želju? Onda nećete biti ovde''

Dugogodišnji fudbaler Mančester junajteda, a sada trener kluba sa Old Traforda Daren Flečer nije uspeo sa svojim timom da izbori plasman u četvrto kolo FA kupa.

Mančester junajted je večeras na svom terenu poražen od Brajtona sa 1:2, a posle meča je Daren Flečer govorio o problemima koje pokušava da reši u ekipi. ''Teška vremena, pravi karakteri će se pokazati. Zato igrači moraju da se potrude, da pokažu da žele da budu deo budućnosti Mančester junajteda, da uče iz ovoga. A ako nemaju želju, onda ne mislim da bi trebalo da budu ovde, ili da će biti ovde. Zvuči snažno, ali to je jednostavno realnost i tako bi trebalo da