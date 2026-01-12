Štab za vanredne situacije: Svi će dobiti struju do kraja dana ili sutra, ne očekuju se poplave

Cela Srbija je osvanula sa temperaturom u minusu. Vanredna situacija u 10 opština. Zasedao Republički štab za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut obišao ugrožena područja. Proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi kod Vranja.

Prema poslednjim podacima RHMZ-a, tempertatura u većini zemlje je u minusu, a ponegde 0 stepeni Celzijusa. Najniža temperatura je na Kopaoniku gde je u 11 časova izmereno -13 stepeni, na Crnom Vrhu je -10 stepeni, na Zlatiboru i u Sjenici je -8, a u Beogradu je -1 stepen Celzijusa. U većini zemlje je vedro, ponegde oblačno, a padavine su zabeležene samo na Crnom Vrhu gde je snežna mećava. RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača na Kopaoniku 40 centimetra, u