17 ljudi otrovalo se dimom, 200 evakuisano: Drama zbog požara u oblakoderu u Italiji

Najmanje 17 ljudi otrovalo se dimom, dok je više od 200 evakuisano zbog požara koji je u nedelju izbio u jednom oblakoderu u italijanskom gradu Ferari.

Požar je izbio rano jutros u prizemlju zgrade, a preliminarna istraga ukazuje da je do njega došlo u odeljku sa brojilima, prenosi Tg24.sky. Plamen se zatim proširio na nekoliko poslovnih prostora u prizemlju. Gust dim je ispunio stepenište, a neki od stanovnika su iskočili kroz prozore na prvom spratu. Intervenisale su brojne vatrogasne ekipe i službe hitne pomoći iz Ferare i susednih gradova Portomađora, Roviga i Ravene. Gradske vlasti Ferare su saopštile da će