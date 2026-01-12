Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Španija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu

Nastavlja se Evropsko prvenstvo u vaterpolu za našu selekciju, za ekipu Srbije koja je delimično napravila i kiks prvom kolu protiv Holandije koju je savladala tek posle penala, čime je osvojila "samo" dva boda pred nastavak takmičenja.

Sada naša Delfine očekuje duel sa Španijom. Španija je ubedljivo najbolja reprezentacija na svetu, bar prema renkingu, ali i prema tome što su aktuelni prvak Evrope, ali i sveta. Kada se uzme u obzir ta činjenica, onda je jasno da Srbija nema nimalo lak zadatak pred sobom. Drugačiji je sistem takmičenja na ovom turniru u vaterpolu, sada nema četvrtfinala, svaki bod je izuzetno važan i bitan, pa bi Srbiji odgovaralo isključivo pobeda protiv Furije, koja je u prvom