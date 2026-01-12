Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Španija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Srbija - Španija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu

Nastavlja se Evropsko prvenstvo u vaterpolu za našu selekciju, za ekipu Srbije koja je delimično napravila i kiks prvom kolu protiv Holandije koju je savladala tek posle penala, čime je osvojila "samo" dva boda pred nastavak takmičenja.

Sada naša Delfine očekuje duel sa Španijom. Španija je ubedljivo najbolja reprezentacija na svetu, bar prema renkingu, ali i prema tome što su aktuelni prvak Evrope, ali i sveta. Kada se uzme u obzir ta činjenica, onda je jasno da Srbija nema nimalo lak zadatak pred sobom. Drugačiji je sistem takmičenja na ovom turniru u vaterpolu, sada nema četvrtfinala, svaki bod je izuzetno važan i bitan, pa bi Srbiji odgovaralo isključivo pobeda protiv Furije, koja je u prvom
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

„Delfinima“ večeras treba podrška u Beogradu! Spremni za derbi sa Španijom na EP: Pred domaćim navijačima sve moguće (20.30)…

„Delfinima“ večeras treba podrška u Beogradu! Spremni za derbi sa Španijom na EP: Pred domaćim navijačima sve moguće (20.30)

Dnevnik pre 4 minuta
Vaterpolisti Srbije protiv Španije u derbiju drugog kola Evropskog prvenstva (RTS 1, 20.30)

Vaterpolisti Srbije protiv Španije u derbiju drugog kola Evropskog prvenstva (RTS 1, 20.30)

RTS pre 49 minuta
Obrt oko povrede Šejka Miltona: Oglasio se KK Partizan i ispravio trenera Penjaroju

Obrt oko povrede Šejka Miltona: Oglasio se KK Partizan i ispravio trenera Penjaroju

Mondo pre 1 sat
Partizan pojasnio stanje oko Miltona: Jedna stvar tek mora da bude odlučena

Partizan pojasnio stanje oko Miltona: Jedna stvar tek mora da bude odlučena

Nova pre 29 minuta
Medicinski tim Partizana o povredi Miltona: Očekuje ga duža pauza

Medicinski tim Partizana o povredi Miltona: Očekuje ga duža pauza

Euronews pre 34 minuta
Pred delfinima je težak posao: Evo gde možete pratiti prenos vaterpolo meča Srbija - Španija

Pred delfinima je težak posao: Evo gde možete pratiti prenos vaterpolo meča Srbija - Španija

Kurir pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Bosna u 14. kolu ABA lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Bosna u 14. kolu ABA lige

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHolandijaEvropsko prvenstvo u vaterpoluŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

Janis dominirao, Denver bez Jokića srušio Milvoki

RTS pre 4 minuta
Jokić mirno gledao kako Denver pobeđuje Milvoki

Jokić mirno gledao kako Denver pobeđuje Milvoki

Euronews pre 4 minuta
„Delfinima“ večeras treba podrška u Beogradu! Spremni za derbi sa Španijom na EP: Pred domaćim navijačima sve moguće (20.30)…

„Delfinima“ večeras treba podrška u Beogradu! Spremni za derbi sa Španijom na EP: Pred domaćim navijačima sve moguće (20.30)

Dnevnik pre 4 minuta
Vaterpolisti Srbije protiv Španije u derbiju drugog kola Evropskog prvenstva (RTS 1, 20.30)

Vaterpolisti Srbije protiv Španije u derbiju drugog kola Evropskog prvenstva (RTS 1, 20.30)

RTS pre 49 minuta
"Rezervni" Nagetsi uzeli meru Janisu!

"Rezervni" Nagetsi uzeli meru Janisu!

Sportske.net pre 53 minuta