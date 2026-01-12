Kanađanka bila pod Ostrog, slikala se na Drini, sada je na putu najtalentovanije Srpkinje ka glavnom žrebu AO

Teodora Kostović je najveća nada da će srpski tenis preživeti i u bližoj budućnosti, a nakon demoliranja Hrvatice u prvom kolu kvalifikacija, na narednoj stepenici do glavnog žreba Australijan Opena stajaće joj Kanađanka po imenu Marina Stakušić.

Stakušić, kojoj je majka Kanađanka srpskog porekla i otac iz Crne Gore, na startu doigravanja na turniru u Melburnu izbacila je Špankinju Nuriju Parizas Diaz sa 6:3, 6:2. Već se Marina dokazala među seniorima, igrala glavni žreb Grend slemova, a sada će biti na putu Kostovićevoj koja ima ambicije da prvi put vidi glavnu smotru Australijan Opena. Jasno je da je ova devojka jako vezana za svoje korene, a u jednom intervjuu je naglasila koliko joj je bilo drago što je