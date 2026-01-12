Kanađanka bila pod Ostrog, slikala se na Drini, sada je na putu najtalentovanije Srpkinje ka glavnom žrebu AO

Kanađanka bila pod Ostrog, slikala se na Drini, sada je na putu najtalentovanije Srpkinje ka glavnom žrebu AO

Teodora Kostović je najveća nada da će srpski tenis preživeti i u bližoj budućnosti, a nakon demoliranja Hrvatice u prvom kolu kvalifikacija, na narednoj stepenici do glavnog žreba Australijan Opena stajaće joj Kanađanka po imenu Marina Stakušić.

Stakušić, kojoj je majka Kanađanka srpskog porekla i otac iz Crne Gore, na startu doigravanja na turniru u Melburnu izbacila je Špankinju Nuriju Parizas Diaz sa 6:3, 6:2. Već se Marina dokazala među seniorima, igrala glavni žreb Grend slemova, a sada će biti na putu Kostovićevoj koja ima ambicije da prvi put vidi glavnu smotru Australijan Opena. Jasno je da je ova devojka jako vezana za svoje korene, a u jednom intervjuu je naglasila koliko joj je bilo drago što je
