Lutko, golišave fotke i dobar tenis ne idu zajedno: "OnlyFans" zvezda počišćena iz Melburna

Ono o čemu se mesecima pričalo u teniskim kuloarima dobilo je svoj epilog na vrelom betonu Melburna - tamo gde se igra vrhunski tenis, nema mesta za fokus na drugim stvarima.

Američka teniserka Sašija Vikeri završila je svoje učešće u kvalifikacijama za Australijan open već u prvom kolu, pošto je od nje bolja bila Grkinja Despina Papamihail rezultatom 2:0 (6:3, 7:5). Dok je Grkinja marljivo sakupljala poene, javnost je brujala o "sporednom poslu" Amerikanke, koji je očigledno uzeo danak njenoj profesionalnoj karijeri. Nepunih godinu dana prošlo je otkako je Sašija Vikeri šokirala svet odlukom da otvori OnlyFans nalog i počne sa prodajom