Vučević sa decom iz regiona: Hvala što čuvate srpsko ime i prezime, svoj jezik i veru

Savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević, primio je danas decu srpske nacionalnosti iz Prijedora, Bosanskog Grahova i Herceg Novog koja borave u poseti Beogradu i u ime predsednika Aleksandara Vučića čestitao im božićne i novogodišnje praznike, zahvalivši im što čuvaju srpsko ime i prezime u zemljama u kojima žive. "Draga deco iz Prijedora, Republike Srpske, Principovog Grahova i dragi gosti i prijatelji iz Boke, dragi Novljani,