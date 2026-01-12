Vukić: Beogradske elektrane greju neprekidno, nema sistemskih kvarova

Generalni direktor preduzeća "Beogradske elektrane" Vanja Vukić izjavio je danas da su elektrane grejale neprekidno i istakao da se do sada nije desio nijedan sistemski kvar. "Svih naših 15 toplana, 16 kotlovnica, 9.900 podstanica i 1600 km mreže radi perfektno, bez i jednog kvara.

Mi grejemo oko 380.000 objekata u Beogradu, to je nekih 360.000 stanova, a ostalo su poslovni prostori. Dakle, preko milion ljudi i to je u južnoj Evropi najveći sistem", naveo je Vukić. On je rekao za TV Prva da Beogradske elektrane od 4. januara greju neprestano 24 časa, jer se u narednim danima očekuju temperature ispod nule. Ukoliko dođe do nekog kvara, potrošači mogu da ga prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11,