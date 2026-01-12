Evo kako izgleda ATP lista uoči Australijan opena

Uoči prvog grend slema sezone Australijan opena (počinje 18. januara) izašla je nova ATP lista.

Na njoj je Novak Đoković zadržao četvrto mesto, dok je vodeći i dalje Španac Karlos Alkaras sa 12.050 poena. Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta (11.500), a Nemac Aleksander Zverev treći sa 5.105 poena. Srpski teniser u ovom trenutku ima 4.780 bodova. Napredak je ostvario Italijan Lorenco Muzeti i to za dva mesta, pa je od danas peti na svetu, dok je Australijanac Aleks de Minor zadržao šestu poziciju. Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je sedmi, a u top 10