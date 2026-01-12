Evo kako izgleda ATP lista uoči Australijan opena

Vesti online pre 1 sat  |  Vesti online (P. V.)
Uoči prvog grend slema sezone Australijan opena (počinje 18. januara) izašla je nova ATP lista.

Na njoj je Novak Đoković zadržao četvrto mesto, dok je vodeći i dalje Španac Karlos Alkaras sa 12.050 poena. Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta (11.500), a Nemac Aleksander Zverev treći sa 5.105 poena. Srpski teniser u ovom trenutku ima 4.780 bodova. Napredak je ostvario Italijan Lorenco Muzeti i to za dva mesta, pa je od danas peti na svetu, dok je Australijanac Aleks de Minor zadržao šestu poziciju. Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je sedmi, a u top 10
Ključne reči

Novak ĐokovićTenisATPKanadaATP listaAustralian OpenJanik Siner

