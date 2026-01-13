Lola se mučila sa 546. na svetu, emotivna eksplozija nakon preokreta FOTO

Srpska teniserka Lola Radivojević plasirala se u drugo kolo kvalifikacija za Australijan open.

Ona je u prvom kolu pobedila domaću igračicu, 18-godišnju Alanu Subašić 3:6, 6:1, 6:4. Meč je trajao jedan sat i 57 minuta. Radivojević je 137. teniserka sveta, dok se Subašić nalazi na 546. mestu WTA liste. Srpkinja će u drugom kolu kvalifikacija za plasman u glavni žreb prvog grend slem turnira sezone igrati u sredu protiv još jedne Australijanke Storm Hanter. U drugom kolu kvalifikacija za Australijan open sutra će igrati još jedna srpska teniserka Teodora