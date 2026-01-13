Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da su opozicija i studenti "saveznici" i da je jedna izborna lista "formula" za pobedu nad aktuelnom vlašću na budućima izborima.

Aleksić je ocenio da su zajednički front svih društvenih aktera i referendumska atmosfera "jedina sigurna dobitna formula koja ruši režim Aleksandra Vučića".

"Svi ljudi koji su protivnici režima, moraju biti saveznici, a ne protivnici. Opozicija i studenti su saveznici, a protivnik je jedan i on je preko puta. Ako tako postavimo stvari možemo doći do formule. Verujem da je to jedna lista i svi treba da budu svesni toga. Suština je skloniti režim i promeniti stanje u Srbiji", naveo je Aleksić a preneo NPS.

Dodao je da se u prvoj polovini godine očekuju lokalni izbori u 11 opština i da su u Knjaževcu, Sevojnu i Smederevskoj Palanci "napravljene zajedničke liste sa studentima" a da se u Kuli "očekuje sastanak" po pitanju nastupa na izborima.

"Moramo se boriti na svakom mestu. Ne smemo im prepuštati ni milimetar prostora koji možemo da zauzmemo. Postoji dobra komunikacija i ti izbori mogu biti na neki način primer kako se može sarađivati", naveo je predsednik NPS.

Ocenio da je vlastima u Srbiji "neprijatno" što dolazi misija Evropskog parlamenta jer "ne mogu više da lažu Evropu, Ameriku i Rusiju".

"Režim gura Srbiju u izolaciju i to je strašno veliki problem. Zemlje oko nas napreduju kada su u pitanju evropske integracije, imaju jasan pravac i cilj, dok Srbija luta i ne zna gde je. Zato nam je potrebna promena vlasti jer se ne može očekivati da će ljudi koji 14 godina vladaju promeniti nešto na bolje i to je danas svima jasno", naveo je Aleksić.