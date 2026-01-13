Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Beta pre 56 minuta

  Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da su opozicija i studenti "saveznici" i da je jedna izborna lista "formula" za pobedu nad aktuelnom vlašću na budućima izborima.

Aleksić je ocenio da su zajednički front svih društvenih aktera i referendumska atmosfera "jedina sigurna dobitna formula koja ruši režim Aleksandra Vučića".

"Svi ljudi koji su protivnici režima, moraju biti saveznici, a ne protivnici. Opozicija i studenti su saveznici, a protivnik je jedan i on je preko puta. Ako tako postavimo stvari možemo doći do formule. Verujem da je to jedna lista i svi treba da budu svesni toga. Suština je skloniti režim i promeniti stanje u Srbiji", naveo je Aleksić a preneo NPS.

Dodao je da se u prvoj polovini godine očekuju lokalni izbori u 11 opština i da su u Knjaževcu, Sevojnu i Smederevskoj Palanci "napravljene zajedničke liste sa studentima" a da se u Kuli "očekuje sastanak" po pitanju nastupa na izborima.

"Moramo se boriti na svakom mestu. Ne smemo im prepuštati ni milimetar prostora koji možemo da zauzmemo. Postoji dobra komunikacija i ti izbori mogu biti na neki način primer kako se može sarađivati", naveo je predsednik NPS.

Ocenio da je vlastima u Srbiji "neprijatno" što dolazi misija Evropskog parlamenta jer "ne mogu više da lažu Evropu, Ameriku i Rusiju".

"Režim gura Srbiju u izolaciju i to je strašno veliki problem. Zemlje oko nas napreduju kada su u pitanju evropske integracije, imaju jasan pravac i cilj, dok Srbija luta i ne zna gde je. Zato nam je potrebna promena vlasti jer se ne može očekivati da će ljudi koji 14 godina vladaju promeniti nešto na bolje i to je danas svima jasno", naveo je Aleksić.

(Beta, 13.01.2026)

Povezane vesti »

Može li Vučić ikako pobeći ovog puta od kohabitacije?

Može li Vučić ikako pobeći ovog puta od kohabitacije?

N1 Info pre 31 minuta
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Glas Zaječara pre 26 minuta
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Serbian News Media pre 56 minuta
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti saveznici, jedna izborna lista sigurna formula koja ruši režim

Radio sto plus pre 41 minuta
Miroslav Aleksić: Opozicija i studenti su saveznici, protivnik je jedan i nalazi se preko puta

Miroslav Aleksić: Opozicija i studenti su saveznici, protivnik je jedan i nalazi se preko puta

Glas Šumadije pre 1 sat
Aleksić: „Zajednički front opozicije i studenata ključan za smenu režima“

Aleksić: „Zajednički front opozicije i studenata ključan za smenu režima“

Serbian News Media pre 1 sat
Miroslav Aleksić sumirao u kojim opštinama je napravljena zajednička lista sa studentima

Miroslav Aleksić sumirao u kojim opštinama je napravljena zajednička lista sa studentima

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIzborna listaIzboriMiroslav Aleksić

Društvo, najnovije vesti »

Farmaceutkinja: Očekujemo da će relativno brzo doći do stabilizacije snabdevanja fiziološkim rastvorom u apotekama

Farmaceutkinja: Očekujemo da će relativno brzo doći do stabilizacije snabdevanja fiziološkim rastvorom u apotekama

N1 Info pre 6 minuta
„Grad Čačak odvaja 4,5 miliona dinara za koncert estradne pevačice. Čemu se veselimo?“: Čačani večeras protestuju zbog dočeka…

„Grad Čačak odvaja 4,5 miliona dinara za koncert estradne pevačice. Čemu se veselimo?“: Čačani večeras protestuju zbog dočeka Srpske nove godine

Danas pre 6 minuta
"Oštećeni Građani imaju pravo na nadoknadu štete": Oglasio se Ivica Dačić o situaciju u mestima gde je zbog snega i leda…

"Oštećeni Građani imaju pravo na nadoknadu štete": Oglasio se Ivica Dačić o situaciju u mestima gde je zbog snega i leda vanredna situacija

Blic pre 6 minuta
Na Gradskom trgu Ana Bekuta i KUD “Abrašević“, ispred prostorija SNS kuvano vino i rakija

Na Gradskom trgu Ana Bekuta i KUD “Abrašević“, ispred prostorija SNS kuvano vino i rakija

Morava info pre 1 minut
Na Mali Božić mesi se vasilica – obredni kolač koji simbolizuje dobar početak godine

Na Mali Božić mesi se vasilica – obredni kolač koji simbolizuje dobar početak godine

Danas pre 1 minut