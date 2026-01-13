Lončar: Nije bilo ugroženosti snabdevanja niti nedostatka fiziološkog rastvora u bilo kojoj bolnici

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar odbacio je danas kao "apsolutnu laž" navode poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) Jelene Spirić o "ugroženosti" velikog broja pacijenata zbog "nestašice fiziološkog rastvora".

On je naveo da "ni u jednom trenutku apsolutno niti jedan pacijent u bilo kojoj bolnici nije bio ugrožen" kao i da "nije bilo ugroženosti snabdevanja niti nedostatka fiziološkog rastvora u bilo kojoj ustanovi u Srbiji".

"To je činjenica koju zna svako ko je u prethodnom periodu zbog lečenja boravio u bolnici", naveo je Lončar u objavi na Instagram nalogu Srpske napredne stranke (SNS).

Poslanica SSP Jelena Spirić prethodno je izjavila da u poslednja tri meseca u Srbiji "vlada nestašica fiziološkog rastvora" te ocenila da je to "dokaz da se zdravstveni sistem raspada".

Ona je u pisanoj izjavi navela da je zbog nestašice "ugroženo zdravlje velikog broja ljudi pošto je taj rastvor neophodan prilikom davanja infuzija i operacija".

"Juče citostatici, danas fiziološki rastvor, sutra antibiotici, prekosutra ko zna šta još. Jer kada vam životi ljudi nisu prioritet, nestašice postaju pravilo, a ne izuzetak. ;Ko će u Srbiji konačno snositi odgovornost za ugrožavanje zdravlja građana", upitala je Spirić.