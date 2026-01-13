Vučić u Abu Dabiju istakao politički značaj AI i energije, sutra s Bin Zajedom i o NIS-u

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon otvaranja Nedelje održivosti 2026 u Abu Dabiju, istakao politički značaj veštačke inteligencije i energije koja će Srbiji biti neophodna u narednom periodu.

"Danas svi vide da dolazi novo doba, da dolazi najvažnija revolucija do sada u svetu, a to je revolucija koju donosi veštačka inteligencija", rekao je Vučić novinarima.

On je dodao da Srbija, kao država, mora da napravi da birokratski okvir bude takav da podstiče razvoj veštačke inteligencije, ali da podstiče i sigurnost kod ljudi da neće ostati bez posla.

"Moramo da se otvorimo prema svim izvorima energije, da ne zatvorimo ono što imamo uglja, da smanjujemo ali ne zatvaramo, da gradimo nove sisteme za balansiranje energije, do svega onoga što mora da dolazi sa baterijama, solar, vetar, obnovljivih izvora energije, da gledamo šta ćemo da radimo sa malim nuklearnim reaktorima", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Nedelja održivosti je dobra prilika da se nastavi saradnja sa kompanijama iz UAE, ali i da se započne saradnja sa nekim drugim kompanijama.

Vučić je zahvalio predsedniku UAE Mohamedu Bin Zajedu na gostoprimstvu, posebno zbog situacije sa NIS-om.

"Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju'', rekao je Vučić koji će sutra razgovarati sa Bin Zajedom.

Vučić je novinarima jutros rekao da će jedna od tema biti i NIS. Na pitanje ko je bliži preuzimanju NIS, mađarski MOL s čijim je predstavnicima razgovarao juče u Beogradu, ili šeik Muhamed Bin Zajed s kojim treba da razgovara, Vučić je odgovorio:"Ili možda i jedni i drugi, videćemo... Za dva - tri dana verujem da ćete znati", dodao je.

Istakao je da ne očekuje da će za dva-tri dana biti završen konačan ugovor o prodaji NIS-a ali očekuje da će u roku od 48 sati OFAC-u biti dostavljeni obavezujući elementi budućeg sporazuma, a da će do februara ili marta biti završen konačni ugovor.

(beta/cmg)

(Beta, 13.01.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

