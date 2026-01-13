Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

očekuje se isporuka 85.000 tona tokom ove nedelje

Jadranskim naftovodom (Janaf) potekla je sirova nafta ka rafineriji u Pančevu, preneo danas RTS. Janaf, kao i Naftna industrija Srbija (NIS), u čijem sastavu je Rafinerija u Pančevu, dobili su licencu za nastavak rada do 23. januara. Janaf je prekinuo dotok nafte u pančevačku rafineriju 9. oktobra kada je počela puna primena amerikih sankcija, prenosi Beta. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je juče da će Janafom biti