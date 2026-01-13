Borko Radivojević plače na punoletstvu sina Harmonikaš se slomio, Luka ga grli: Za jednu pesmu dao nekoliko hiljada evra (video)

Blic pre 3 sata
Tokom večeri, pevač Uroš Živković izveo je emotivnu pesmu 'Sine moj', što je izazvalo suze kod Borka.

Luka je sve vreme bio uz oca i grlio ga je. Harmonikaš Borko Radivojević napravio je gala slavlje u Požarevcu povodom 18. rođendana sina Luke. Borka su u jednom trenutku savladale emocije, pa je zaplakao. Naime, pevač Uroš Živković se latio mikrofona i zapevao pesmu "Sine moj", a Borko nije krio emocije pa je zaplakao ispred svih. Njega je pesma toliko pogodila, sin Luka je sve vreme bio uz njega i grlio ga je, a Uroš je od Borka dobio nekoliko hiljada evra za samo
