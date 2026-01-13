(Foto) U ovom gradu Srbije trenutno je -17 stepeni! U još dva mesta subjektivni osećaj kao da smo na Antarktiku, a nema nijednog dela zemlje gde je živa izašla iz minusa

Blic pre 4 sati
(Foto) U ovom gradu Srbije trenutno je -17 stepeni! U još dva mesta subjektivni osećaj kao da smo na Antarktiku, a nema…
Srbija je trenutno pod uticajem izuzetno niskih temperatura, sa najnižom izmerenom vrednošću od -17 stepeni Celzijusa Meteorolozi predviđaju postepeno zagrevanje sa dnevnim temperaturama od -3 do 7 stepeni, praćeno slabim snegom i mogućom lokalnom kišom Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, večeras u 23 sata Srbija je bila okovana ledom i u debelom minusu. Najniža izmerena temperatura je -17 stepeni, dok je najviša -2. Prema merenjima RHMZ
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Narednih nekoliko dana u Novom Sadu malo vedriji i topliji

Narednih nekoliko dana u Novom Sadu malo vedriji i topliji

Radio 021 pre 4 sati
Kratko otopljenje pa snažan ledeni talas: Ivan Ristić otkriva kada nas očekuje novo žestoko zahlađenje

Kratko otopljenje pa snažan ledeni talas: Ivan Ristić otkriva kada nas očekuje novo žestoko zahlađenje

Mondo pre 4 sati
Kakvo nas vreme očekuje danas?

Kakvo nas vreme očekuje danas?

NIN pre 6 sati
RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Glas Zaječara pre 7 sati
Toplije uz otapanje snega do kraja radne sedmice

Toplije uz otapanje snega do kraja radne sedmice

Vranje news pre 7 sati
Temperatura u plusu

Temperatura u plusu

Vesti online pre 8 sati
Vremenska prognoza: Jutro hladno, tokom dana oblačno i toplije

Vremenska prognoza: Jutro hladno, tokom dana oblačno i toplije

Serbian News Media pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Sindikat Instituta BioSens: Rektor Madić odbija da verifikuje mandat direktora uprkos sudskoj presudi

Sindikat Instituta BioSens: Rektor Madić odbija da verifikuje mandat direktora uprkos sudskoj presudi

Radio 021 pre 21 minuta
U Subotici uhapšena dvojica zbog teške krađe u jednoj vikendici prošlog vikenda

U Subotici uhapšena dvojica zbog teške krađe u jednoj vikendici prošlog vikenda

RTV pre 16 minuta
Uhapšen dvojac iz Subotice: Provalili u vikendicu i dve firme, pa ukrali alat i bakar – određen im pritvor do 30 dana

Uhapšen dvojac iz Subotice: Provalili u vikendicu i dve firme, pa ukrali alat i bakar – određen im pritvor do 30 dana

Blic pre 11 minuta
Bogata gastronomska ponuda i dobra atmosfera festival "beloblatksa kobasica" 7. i 8. Februara

Bogata gastronomska ponuda i dobra atmosfera festival "beloblatksa kobasica" 7. i 8. Februara

Dnevnik pre 6 minuta
Krivična prijava za mladića (21) iz Bača: Ukrao veću količinu šunke i kulena od komšije, pa uhapšen

Krivična prijava za mladića (21) iz Bača: Ukrao veću količinu šunke i kulena od komšije, pa uhapšen

Newsmax Balkans pre 41 minuta