(Foto) U ovom gradu Srbije trenutno je -17 stepeni! U još dva mesta subjektivni osećaj kao da smo na Antarktiku, a nema nijednog dela zemlje gde je živa izašla iz minusa

Srbija je trenutno pod uticajem izuzetno niskih temperatura, sa najnižom izmerenom vrednošću od -17 stepeni Celzijusa Meteorolozi predviđaju postepeno zagrevanje sa dnevnim temperaturama od -3 do 7 stepeni, praćeno slabim snegom i mogućom lokalnom kišom Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, večeras u 23 sata Srbija je bila okovana ledom i u debelom minusu. Najniža izmerena temperatura je -17 stepeni, dok je najviša -2. Prema merenjima RHMZ