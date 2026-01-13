Terao suprugu da bira da li će sama skočiti u reku ili će je ubiti: Stravično nasilje u porodici u Crnoj Gori: Na mostu joj naredio da pozove decu i da se oprosti

Blic pre 5 sati
Terao suprugu da bira da li će sama skočiti u reku ili će je ubiti: Stravično nasilje u porodici u Crnoj Gori: Na mostu joj…

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja Incident se dogodio 11. januara 2026. godine kada je osumnjičeni uputio ozbiljne pretnje svojoj supruzi Bjelopoljska policija podnela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv E.K. zbog sumnje na nasilje u porodici.

Iz krivične prijave i priloženih dokaza proizilazi da je osumnjičeni, 11. januara 2026. godine oko 14 časova, u porodičnoj kući, oštećenoj supruzi uputio pretnje uz upotrebu noža da pođe s njim. Tokom vožnje, kako se navodi, upućivao joj je više pretnji, prisiljavajući je da bira između toga da li će ubiti nju ili njenu prijateljicu, i preteći da će je ubiti ako sama ne skoči u reku Lim. Nakon toga, osumnjičeni je zaustavio vozilo na mostu u mestu Strojtanica i
Crna GoraTužilaštvo

