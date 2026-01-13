Tramp zapretio: Upozorene sve zemlje: "Ova naredba je konačna i završna"

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je večeras države koje posluju sa Iranom da će ubuduće plaćati carinu od 25 odsto na sve poslove sa SAD.

- Odmah stupa na snagu! Svaka zemlja koјa posluje sa Islamskom Republikom Iran plaćaće carinu od 25 odsto na sve poslove koje obavljaju sa Sјedinjenim Američkim Državama. Ova naredba je konačna i završna. Hvala vam na pažnji posvećenoј ovom pitanju - napisao je Tramp na svom nalogu na društvenoj mreži. Podsetimo, protesti u Iranu bukte duže od dve nedelje, a sada su objavljene uznemirujuće informacije. Na društvenim mrežama isplivali su snimci, čiju su