Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru, identifikovane pomoću snimaka sa nadzornih kamera

Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru, identifikovane pomoću snimaka sa nadzornih kamera

Lopovi su odmah počeli da koriste njen novac dok je ona incident prijavila policiji.

Osumnjičeni su brzo identifikovani i uhapšeni zahvaljujući nadzornim kamerama. Uhapšene su žene iz Bugarske koje se sumnjiče da su opljačkale Nadu Macuru u gradskom prevozu. Zahvaljujući snimcima sa okolnih nadzornih kamera, osumnjičene žene su ubrzo identifikovane i njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Naime, doktorka Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici. Tek kada je izašla iz autobusa na stanici kod
