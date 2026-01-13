"Videćete s kim ću sve da imam susret" Vučić o poseti delegacije EP Beogradu: "Neću da se sretnem ni sa Piculom, ni sa Prebiličem, ni sa svima njima"

Blic pre 23 minuta
"Videćete s kim ću sve da imam susret" Vučić o poseti delegacije EP Beogradu: "Neću da se sretnem ni sa Piculom, ni sa…

Vučić kaže da će u periodu dolaska delegacije Evropskog parlamenta biti u Davosu Poručio je da želi da se sastane sa ljudima koji žele dobro Srbiji Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je dolazak delegacije Evropskog parlamenta 22. januara u Beograd i poručio i da je u Srbiji ne želi da razgovara sa njima.

Kako je rekao, ta delegacija dolazi nenajavljena u Beograd. - Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se jednog dana "e, mi ćemo dvadeset i nekog da dođemo u Beograd". Nisu nas pitali, nisu nas obavestili. Znate, ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ili na proslavu Nove godine, ako mi vi ne uputite makar prvi put poziv u svoj dom, u svoju kuću. Mi ih nismo pozvali. Oni, dakle, dolaze pod jedan, nepozvani. Pod dva, sami su odlučili da posete Srbiju u tom periodu - naveo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Vučić: Delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Telegraf pre 2 minuta
Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Beta pre 28 minuta
Vučić: „Delegaciju Evropskog parlamenta niko nije pozvao u Srbiju“

Vučić: „Delegaciju Evropskog parlamenta niko nije pozvao u Srbiju“

Nedeljnik pre 13 minuta
Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Nedeljnik pre 43 minuta
Lazović otkriva zašto su Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU

Lazović otkriva zašto su Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU

Danas pre 43 minuta
Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Serbian News Media pre 27 minuta
Vučić o dolasku delegacije iz EU: Ne pada mi na pamet da gubim vreme na Piculu

Vučić o dolasku delegacije iz EU: Ne pada mi na pamet da gubim vreme na Piculu

Danas pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNova godinaDavos

Politika, najnovije vesti »

Vučić na Nedelji održivosti u Abu Dabiju: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS

Vučić na Nedelji održivosti u Abu Dabiju: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Vučić: Delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Vučić: Delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana u Beograd, sami su odlučili kad da posete Srbiju

Telegraf pre 2 minuta
Vučić u Abu Dabiju: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Vučić u Abu Dabiju: Za dva, tri dana verujem da ćemo znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

RTV pre 22 minuta
Uspeh u Venecueli opio je Trampa – šta sad planira u Iranu?

Uspeh u Venecueli opio je Trampa – šta sad planira u Iranu?

Dojče vele pre 12 minuta
Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Lazović (ZLF): Brnabić i Vučić odbili sastanak sa delegacijom EU jer nemaju odgovore

Beta pre 28 minuta