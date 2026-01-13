"Videćete s kim ću sve da imam susret" Vučić o poseti delegacije EP Beogradu: "Neću da se sretnem ni sa Piculom, ni sa Prebiličem, ni sa svima njima"

Vučić kaže da će u periodu dolaska delegacije Evropskog parlamenta biti u Davosu Poručio je da želi da se sastane sa ljudima koji žele dobro Srbiji Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je dolazak delegacije Evropskog parlamenta 22. januara u Beograd i poručio i da je u Srbiji ne želi da razgovara sa njima.

Kako je rekao, ta delegacija dolazi nenajavljena u Beograd. - Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se jednog dana "e, mi ćemo dvadeset i nekog da dođemo u Beograd". Nisu nas pitali, nisu nas obavestili. Znate, ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ili na proslavu Nove godine, ako mi vi ne uputite makar prvi put poziv u svoj dom, u svoju kuću. Mi ih nismo pozvali. Oni, dakle, dolaze pod jedan, nepozvani. Pod dva, sami su odlučili da posete Srbiju u tom periodu - naveo