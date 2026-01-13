Trump obećava carinu od 25 odsto za zemlje koje posluju s Iranom

Predsednik SAD Donald Trump rekao je da uvodi carinu od 25 odsto na robu iz zemalja koje "posluju" sa Iranom, dodatno pojačavajući pritisak na vlasti u Teheranu, koje su uzdrmane masovnim protestima.

Trump je u ponedeljak na društvenim mrežama naveo da će nova dažbina stupiti na snagu odmah, bez dodatnih detalja o obimu ili načinu primene. Taj potez mogao bi da poremeti ključne trgovinske odnose SAD širom sveta. Među iranskim partnerima nisu samo susedne zemlje već i velike ekonomije poput Indije, Turske i Kine. "Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran platiće carinu od 25 odsto na svako i bilo kakvo poslovanje sa Sjedinjenim Američkim Državama.