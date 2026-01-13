Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Danas pre 2 sata  |  Beta
Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković izjavila je danas da aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU i da je to jedan od razloga zbog čega predsednik Aleksandar Vučić ne želi da razgovara s delegacijom evroposlanika.

Selaković je agenciji Beta kazala da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić demonstrirao nepoznavanje procedura na kojima funkcioniše Evropski parlament, kada je odbio da se sretne s delegacijom evroparlamentaraca koji dolaze u Beograd 22. januara. „Misija evroparlamentaraca koja dolazi u Srbiju 22. januara je zvaničan instrument Evropskog parlamenta i sastav te delegacije je takav da oslikava sastav celokupnog parlamenta. Ne vidim razlog za histeriju i da se nešto
