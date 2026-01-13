Dačić: „Vanredno stanje u Loznici će verovatno biti ukinuto danas“

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će danas verovatno biti ukinuto vanredno stanje koje je u Loznici proglašeno zbog otežanog snabdevanja električnom energijom.

Dačić, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao je da je pad stabala na dalekovode bio najčešći uzrok kvarova i nestanka struje. Upitan šta će Štab za vanredne situacije uraditi kako se ne bi ponovili takvi problemi kada naredne godine padne sneg, Dačić je rekao da to nije pitanje za njega. Po njegovim rečima, sve društvene institucije treba da rade svoj deo posla, a MUP je 4. januara izdao