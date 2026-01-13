Ko je Dušan Mandić? Najbolji svetski vaterpolista ostao upamćen zbog (ne)rukovanja sa Šapićem, a zamalo da postane „tragičar“ evropskog prvenstva u Beogradu

Danas pre 36 minuta  |  M. Letunica
Srpski vaterpolista Dušan Mandić je zaradio direktno isključenje zbog udarca laktom na meču sa Španijom, ali na njegovu sreću nije postao „tragičar“.

Igrali su zbog toga izabranici Uroša Stevanovića čak četiri minuta sa igračem manje, ali su uspeli sve da prebrode i na na sreću svih, a ponajviše samog Mande, pobedili su sa 12:11 i tako su otvorili put Srbiji ka polufinalu Prvenstva Evrope koje se igra u Beogradu. Suspendovan je Dušan na dva meča, pa tako neće nastupati protiv Izraela i verovatno Francuske u narednoj rundi, ali će igrati na najvažnjim duelima. Dušan Mandić je rođen u Kotoru 1994, ali je odrastao
