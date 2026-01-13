Ko je Dušan Mandić: Ostao upamćen zbog (ne)rukovanja sa Šapićem, zamalo da postane „tragičar“ EP u Beogradu

Danas pre 35 minuta  |  M. Letunica
Ko je Dušan Mandić: Ostao upamćen zbog (ne)rukovanja sa Šapićem, zamalo da postane „tragičar“ EP u Beogradu

Srpski vaterpolista Dušan Mandić je zaradio direktno isključenje zbog udarca laktom na meču sa Španijom, ali na njegovu sreću nije postao „tragičar“.

Igrali su zbog toga izabranici Uroša Stevanovića čak četiri minuta sa igračem manje, ali su uspeli sve da prebrode i na na sreću svih, a ponajviše samog Mande, pobedili su sa 12:11 i tako su otvorili put Srbiji ka polufinalu Prvenstva Evrope koje se igra u Beogradu. Suspendovan je Dušan na dva meča, pa tako neće nastupati protiv Izraela i verovatno Francuske u narednoj rundi, ali će igrati na najvažnjim duelima. Dušan Mandić je rođen u Kotoru 1994, ali je odrastao
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Martinović: Naša želja je osvajanje Evropskog prvenstva

Martinović: Naša želja je osvajanje Evropskog prvenstva

RTV pre 44 minuta
Delfini zahvalni publici: Igrač više, nije fraza, stvarno je tako!

Delfini zahvalni publici: Igrač više, nije fraza, stvarno je tako!

Sputnik pre 25 minuta
Gojko Pijetlović za Danas nakon velike pobede Srbije: „Ne treba da se bavimo sudijama, ali smo više puta dokazali da možemo i…

Gojko Pijetlović za Danas nakon velike pobede Srbije: „Ne treba da se bavimo sudijama, ali smo više puta dokazali da možemo i protiv njih“

Danas pre 1 sat
Osvajanje Evropskog prvenstva je timska želja

Osvajanje Evropskog prvenstva je timska želja

Politika pre 55 minuta
Naš vaterpolista Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice

Naš vaterpolista Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice

RTV pre 1 sat
Na današnji dan vladali smo svetom, a danas u Beogradu jurimo Evropu

Na današnji dan vladali smo svetom, a danas u Beogradu jurimo Evropu

Niške vesti pre 3 sata
Srbija je zablistala u Beogradu, ali selektor poručuje: Nemamo prava na kiks

Srbija je zablistala u Beogradu, ali selektor poručuje: Nemamo prava na kiks

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoIzraelKotorŠpanijaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Posle dobrog starta sezone Cicipas ponovo razočarao pred Australijan open

Posle dobrog starta sezone Cicipas ponovo razočarao pred Australijan open

Danas pre 5 minuta
Dinar izabrao „lavove“ za Oslo, Slovenija prvo iskušenje

Dinar izabrao „lavove“ za Oslo, Slovenija prvo iskušenje

Sport klub pre 0 minuta
Juve naciljao beka, polaznik "La Masije" i reprezentativac Španije?

Juve naciljao beka, polaznik "La Masije" i reprezentativac Španije?

Sportske.net pre 5 minuta
Kada se vraća Karlik na teren? Penjaroja dao odgovor pred Olimpijakos

Kada se vraća Karlik na teren? Penjaroja dao odgovor pred Olimpijakos

Nova pre 9 minuta
"Mogu da sačekam sinove na terenu!" Vladimir Stojković otvorio dušu: "I dan danas se nadam povratku tamo... Tu sam napravio…

"Mogu da sačekam sinove na terenu!" Vladimir Stojković otvorio dušu: "I dan danas se nadam povratku tamo... Tu sam napravio ime!"

Kurir pre 5 minuta