Protest ispred Jovine gimnazije: Novosađani podržali zahteve učenika (VIDEO, FOTO)

Veliki broj Novosađana odazvao se na poziv učenika Jovine gimnazije koji su večeras organizovali protest ispred te škole zbog toga što su im uskraćene informacije o bezbednosti zgrade i vraćanju na nastavu u njoj.

Deo učenika Jovine gimnazije u Novom Sadu stupio je večeras u višednevni bojkot, do kraja nedelje, ističući dva zahteva – da se dostavi dokumentacija koja će pokazati da je zgrada škole bezbedna za upotrebu i da konačnu počnu da pohađaju nastavu u svojoj školi. Na ogradi škole ispisali su poruke „Nema pravde, nema škole“, „Hoćemo bezbednu školu i pravo na obrazovanje“, „Nema kičme, nema škole“… Oni tvrde da ih direktor Radivoje P. Stojković targetira i traži da se