Ovo nikako ne radite, da vas ne tera maler čitave godine. Sutra slavimo čak tri velika praznika: Poseban datum u crkvenom kalendaru! Obavezno uzmite kašiku ove namirnice.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 14. januara obeležavaju više značajnih praznika - Svetog Vasilija Velikog, Mali Božić, ali i početak Nove godine po Julijanskom kalendaru.

Ovaj datum u crkvenom kalendaru zauzima posebno mesto jer objedinjuje duhovni, istorijski i narodni značaj. Sveti Vasilije Veliki Sveti Vasilije Veliki, poznat i kao Vasilije iz Cezareje, bio je jedan od najznačajnijih teologa ranog hrišćanstva i episkop Cezareje u Kapadokiji. Smatra se osnivačem opštežiteljnog monaštva u istočnom hrišćanstvu. Zajedno sa Grigorijem Niskim i Grigorijem Bogoslovom ubraja se u kapadokijske oce Crkve. Upokojio se 379. godine u 50.
