Bela kuća objavila Trampa uz mapu Grenlanda i pozvala javnost da prati situaciju

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Tanjug
Bela kuća je objavila fotografiju na mreži Iks predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa nasuprot mape Grenlanda, uz poruku korisnicima mreže Iks da "kliknu da bi pratili situaciju".

Objava nije pružila dodatne detalje o kontekstu ili događajima na koje se odnosi. Republikanski kongresmen Rendi Fajn predstavio je ranije zakon kojim se Trampu daje ovlašćenje "da preduzme korake koji su neophodni" za preuzimanje Grenlanda i pokretanje procesa za njegovo pripajanje Sjedinjenim Američkim Državama. "Mislim da je u interesu sveta da Sjedinjene Države imaju suverenitet nad Grenlandom", rekao je Fajn, republikanac iz Floride u Predstavničkom domu
