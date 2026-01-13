Ekipe putarskih preduzeća 24 sata na terenu, oprez u vožnji zbog poledice

Euronews pre 31 minuta  |  Autor: Tanjug
Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja zbog vlažnih kolovoza na kojima je moguće da ima snega do pet centimetara i leda, zbog magle i mogućih odrona, saopštilo je JP "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima ima snega su kolovozi vlažni i snega ima do 5 cm na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja su: I B-21, Ivanjica - Javor, I B-21, Javor - Sjenica, I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, I B-40, Vladičin Han - Surdulica - Ćurkovica, I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, II A-200, Prijepolje - Manastir
