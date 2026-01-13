Srbija večeras dočekuje Novu godinu po julijanskom kalendaru: Šta je planirano za proslavu po gradovima?

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija/Iva
Srpska pravoslavna crkva i druge crkve koje poštuju julijanski kalendar, večeras u ponoć dočekuju početak Nove 2026. godine, a širom Srbije se organizuje doček.

U hramu Svetog Save biće održan moleban, dok je u Beogradu na vodi organizovan vatromet, igra dronova i laserski efekti. Građani na ulicama Beograda praznik uglavnom planiraju da obeleže u krugu porodice. Gosti u restoranima, prema očekivanjima Turističke organizacije Beograda, uglavnom bi trebalo da budu stranci. Razlozi za manjak euforije su, pored loših vremenskih uslova, i paprene cene. Ipak, u skadarlijskim restoranima ponude ne manjka. Za posetioce su spremne
Na Mali Božić mesi se vasilica – simbolizuje dobar početak godine

N1 Info pre 51 minuta
Najlepše čestitke za Srpsku Novu godinu: Poželite voljenima srećan i blagosloven početak

Mondo pre 1 sat
Da li Kragujevčani proslavljaju sprsku Novu godinu i zašto ne?

Glas Šumadije pre 2 sata
Večeras protest u Čačku zbog koncerta na trgu povodom dočeka Nove godine po Julijanskom kalendaru

Serbian News Media pre 2 sata
Ove običaje morate da ispoštujete do ponoći: Večeras dočekujemo Srpsku novu godinu, a evo šta treba da uradite da bi vas sreća…

Kurir pre 2 sata
Sutra obavezno umesite Vasilicu: Srpski tradicionalni kolač za Mali Božić nosi jaku simboliku, a ovo je najlakši recept

Kurir pre 1 sat
Večeras Ana Bekuta, građani se okupljaju ispred prostorija SNS (VIDEO)

Ozon press pre 3 sata
