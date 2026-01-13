Srbija večeras dočekuje Novu godinu po julijanskom kalendaru: Šta je planirano za proslavu po gradovima?

Srpska pravoslavna crkva i druge crkve koje poštuju julijanski kalendar, večeras u ponoć dočekuju početak Nove 2026. godine, a širom Srbije se organizuje doček.

U hramu Svetog Save biće održan moleban, dok je u Beogradu na vodi organizovan vatromet, igra dronova i laserski efekti. Građani na ulicama Beograda praznik uglavnom planiraju da obeleže u krugu porodice. Gosti u restoranima, prema očekivanjima Turističke organizacije Beograda, uglavnom bi trebalo da budu stranci. Razlozi za manjak euforije su, pored loših vremenskih uslova, i paprene cene. Ipak, u skadarlijskim restoranima ponude ne manjka. Za posetioce su spremne