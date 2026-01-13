Miroslav Aleksić: Opozicija i studenti su saveznici, protivnik je jedan i nalazi se preko puta

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Miroslav Aleksić: Opozicija i studenti su saveznici, protivnik je jedan i nalazi se preko puta

Zajednički front svih društvenih aktera i referendumska atmosfera su jedina sigurna dobitna formula koja ruši režim Aleksandra Vučića, sve ostalo će biti neizvesno, rekao je danas za televiziju N1 predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić.

Svi ljudi koji su protivnici režima, moraju biti saveznici, a ne proivnici. Opozicija i studenti su saveznici, a protivnik je jedan i on je preko puta. Ako tako postavimo stvari možemo doći do formule. Verujem da je to jedna lista i svi treba da budu svesni toga. Suština je skloniti režim i promeniti stanje u Srbiji, istakao je on. Aleksić ocenjuje da je vlasti u Srbiji neprijatno što dolazi misija Evropskog parlamenta i što više ne mogu da lažu Evropu, Ameriku i
