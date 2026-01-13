Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Glas Zaječara pre 26 minuta
Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da su reforme vojske i policije dovele do njihovog urušavanja i da su "maltene pretvorene u nevladine organizacije".

Dačić je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao da se godinama radilo na smanjivanju kapaciteta jedinica i "uništavanju policije". Po njegovim rečima, policija i vojska treba da funkcionišu po sistemu starešinstva, a u postojećem sistemu nije moguće nikoga smeniti pošto je neophodno obezbediti mu sličnu poziciju sa približno istom platom. "To bi značilo da ja kad prestanem da budem ministar morate da me postavite na slično mesto. Je l' to tako ide? Ja
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

"Oštećeni Građani imaju pravo na nadoknadu štete": Oglasio se Ivica Dačić o situaciju u mestima gde je zbog snega i leda…

"Oštećeni Građani imaju pravo na nadoknadu štete": Oglasio se Ivica Dačić o situaciju u mestima gde je zbog snega i leda vanredna situacija

Blic pre 7 minuta
Vlada donela zaključak o nadoknadi štete zbog nevremena u pogođenim opštinama

Vlada donela zaključak o nadoknadi štete zbog nevremena u pogođenim opštinama

Ist media pre 36 minuta
Da li je to Dačić upravo „prozvao“ Đura Macuta?

Da li je to Dačić upravo „prozvao“ Đura Macuta?

Nova pre 52 minuta
Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Jugmedia pre 21 minuta
Dačić: Policija i vojska pretvorene u nevladine organizacije

Dačić: Policija i vojska pretvorene u nevladine organizacije

Pravda pre 57 minuta
Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Beta pre 2 sata
Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićRTSMinistar unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Farmaceutkinja: Očekujemo da će relativno brzo doći do stabilizacije snabdevanja fiziološkim rastvorom u apotekama

Farmaceutkinja: Očekujemo da će relativno brzo doći do stabilizacije snabdevanja fiziološkim rastvorom u apotekama

N1 Info pre 6 minuta
„Grad Čačak odvaja 4,5 miliona dinara za koncert estradne pevačice. Čemu se veselimo?“: Čačani večeras protestuju zbog dočeka…

„Grad Čačak odvaja 4,5 miliona dinara za koncert estradne pevačice. Čemu se veselimo?“: Čačani večeras protestuju zbog dočeka Srpske nove godine

Danas pre 7 minuta
"Oštećeni Građani imaju pravo na nadoknadu štete": Oglasio se Ivica Dačić o situaciju u mestima gde je zbog snega i leda…

"Oštećeni Građani imaju pravo na nadoknadu štete": Oglasio se Ivica Dačić o situaciju u mestima gde je zbog snega i leda vanredna situacija

Blic pre 7 minuta
Na Gradskom trgu Ana Bekuta i KUD “Abrašević“, ispred prostorija SNS kuvano vino i rakija

Na Gradskom trgu Ana Bekuta i KUD “Abrašević“, ispred prostorija SNS kuvano vino i rakija

Morava info pre 1 minut
Srbija i dalje pod snegom: Vanredno u 10 opština, situacija sa strujom se stabilizuje

Srbija i dalje pod snegom: Vanredno u 10 opština, situacija sa strujom se stabilizuje

Euronews pre 2 minuta