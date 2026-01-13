Dačić: Policija i vojska maltene pretvorene u nevladine organizacije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da su reforme vojske i policije dovele do njihovog urušavanja i da su "maltene pretvorene u nevladine organizacije".

Dačić je gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS) kazao da se godinama radilo na smanjivanju kapaciteta jedinica i "uništavanju policije". Po njegovim rečima, policija i vojska treba da funkcionišu po sistemu starešinstva, a u postojećem sistemu nije moguće nikoga smeniti pošto je neophodno obezbediti mu sličnu poziciju sa približno istom platom. "To bi značilo da ja kad prestanem da budem ministar morate da me postavite na slično mesto. Je l' to tako ide? Ja