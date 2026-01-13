Na Mali Božić mesi se vasilica – obredni kolač koji simbolizuje dobar početak godine

Na Mali Božić, 14. januara, u mnogim krajevima Srbije i regiona mesi se vasilica – jednostavan, ali simboličan obredni kolač koji se vezuje za praznik Svetog Vasilija Velikog i početak nove godine po julijanskom kalendaru.

Iako skromnog izgleda, vasilica nosi snažnu poruku zdravlja, blagostanja i dobrog početka. Poreklo i značenje običaja Običaj pravljenja vasilice potiče iz starog narodnog verovanja da se nova godina mora započeti „čisto i blagosloveno“. Kolač se najčešće mesi rano ujutru na Mali Božić, u tišini ili uz molitvu, a u nekim krajevima domaćica pre mešenja pravi znak krsta nad brašnom. Naziv kolača dolazi od Svetog Vasilija, zaštitnika porodice i doma, a verovalo se da