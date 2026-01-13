Luksuzna vila Nikoline Pišek u Zagrebu ponovo na prodaju! Cena skočila na 1,9 miliona € - 200.000 € više nego pre: Voditeljka ne odustaje, otkrivamo sve detalje

Kuća Nikoline Pišek, vila koja se nalazi u jednoj od najmirnijih zagrebačkih ulica podno Sljemena, ponovo se našla na tržištu nekretnina.

Reč je o impozantnoj porodičnoj kući u Šestinama, čija je nova prodajna cena čak 1,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 200.000 evra u odnosu na prethodni neuspešni pokušaj prodaje. Ova dvoetažna nekretnina prostire se na 400 kvm stambenog prostora, a smeštena je na velikoj parceli od 1.530 kvm, što u velikoj meri osigurava privatnost. Vila ima ukupno pet soba, a u oglasu je jasno naglašeno da zamena za drugu nekretninu nije opcija. U oglasu se takođe