Luksuzna vila Nikoline Pišek u Zagrebu ponovo na prodaju! Cena skočila na 1,9 miliona € - 200.000 € više nego pre: Voditeljka ne odustaje, otkrivamo sve detalje
Kurir pre 3 minuta
Kuća Nikoline Pišek, vila koja se nalazi u jednoj od najmirnijih zagrebačkih ulica podno Sljemena, ponovo se našla na tržištu nekretnina.
Reč je o impozantnoj porodičnoj kući u Šestinama, čija je nova prodajna cena čak 1,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 200.000 evra u odnosu na prethodni neuspešni pokušaj prodaje. Ova dvoetažna nekretnina prostire se na 400 kvm stambenog prostora, a smeštena je na velikoj parceli od 1.530 kvm, što u velikoj meri osigurava privatnost. Vila ima ukupno pet soba, a u oglasu je jasno naglašeno da zamena za drugu nekretninu nije opcija. U oglasu se takođe