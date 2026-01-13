Luksuzna vila Nikoline Pišek u Zagrebu ponovo na prodaju! Cena skočila na 1,9 miliona € - 200.000 € više nego pre: Voditeljka ne odustaje, otkrivamo sve detalje

Kurir pre 3 minuta
Luksuzna vila Nikoline Pišek u Zagrebu ponovo na prodaju! Cena skočila na 1,9 miliona € - 200.000 € više nego pre: Voditeljka…

Kuća Nikoline Pišek, vila koja se nalazi u jednoj od najmirnijih zagrebačkih ulica podno Sljemena, ponovo se našla na tržištu nekretnina.

Reč je o impozantnoj porodičnoj kući u Šestinama, čija je nova prodajna cena čak 1,9 miliona evra, što predstavlja povećanje od 200.000 evra u odnosu na prethodni neuspešni pokušaj prodaje. Ova dvoetažna nekretnina prostire se na 400 kvm stambenog prostora, a smeštena je na velikoj parceli od 1.530 kvm, što u velikoj meri osigurava privatnost. Vila ima ukupno pet soba, a u oglasu je jasno naglašeno da zamena za drugu nekretninu nije opcija. U oglasu se takođe
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nikolina Pišek prodaje vilu u Zagrebu za 1,9 miliona evra Voditeljka donela šok odluku, isplivali detalji

Nikolina Pišek prodaje vilu u Zagrebu za 1,9 miliona evra Voditeljka donela šok odluku, isplivali detalji

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZagrebNikolina Pišek

Zabava, najnovije vesti »

Da li je istina da sagorevamo više masti vežbanjem na prazan stomak

Da li je istina da sagorevamo više masti vežbanjem na prazan stomak

N1 Info pre 3 minuta
Voditeljka pokazala muža i ćerke: Objavila porodičnu sliku sa zimovanja i oduševila: "Jako je bitno sa kim ćeš napraviti dete"…

Voditeljka pokazala muža i ćerke: Objavila porodičnu sliku sa zimovanja i oduševila: "Jako je bitno sa kim ćeš napraviti dete"

Blic pre 54 minuta
Pevačica se razvela od kolege, a sad spakovala kofere i napustila Beograd: Oglasila se na mrežama i pokazala gde je pronašla…

Pevačica se razvela od kolege, a sad spakovala kofere i napustila Beograd: Oglasila se na mrežama i pokazala gde je pronašla mir (video)

Blic pre 14 minuta
Zasijao prsten na ruci Jovane Jeremić: Uživa u ljubavi sa Tigrom, a sad svi gledaju u zlato sa cirkonima, oglasila se sa…

Zasijao prsten na ruci Jovane Jeremić: Uživa u ljubavi sa Tigrom, a sad svi gledaju u zlato sa cirkonima, oglasila se sa Jahorine

Blic pre 4 minuta
Voditeljka (47) pokazala vrhunsko telo u bikiniju Zategnuta je do bola, otkrila detalje iz braka sa 10 godina starijim mužem…

Voditeljka (47) pokazala vrhunsko telo u bikiniju Zategnuta je do bola, otkrila detalje iz braka sa 10 godina starijim mužem: "Nekima je to skandalozno"

Blic pre 24 minuta