U Evropi haos zbog snega, kako je kod nas: Oglasio je Beogradski aerodrom - evo ima li kašnjenja letova

U Evropi haos zbog snega, kako je kod nas: Oglasio se Beogradski aerodrom - evo ima li kašnjenja letova

Kurir pre 3 sata
U Evropi haos zbog snega, kako je kod nas: Oglasio se Beogradski aerodrom - evo ima li kašnjenja letova

Avio-saobraćaj na beogradskom aerodromu odvija se normalno, a eventualna kašnjenja mogu nastati usled operativnih uslova na polaznim destinacijama, rečeno je na aerodromu.

Sve operativne službe Aerodroma "Nikola Tesla" Beograd, kako je navedeno, angažovane su u punom kapacitetu i avio-saobraćaj se odvija bezbedno i u skladu sa propisanim procedurama, naveli su iz aerodroma. Sve informacije o redu letenja i statusu pojedinačnih letova dostupne su u realnom vremenu putem internet prezentacije www.beg.aero, mobilne aplikacije Belgrade Airport, pozivom Info centra na broj 011 209 4444, kao i kod izabrane avio-kompanije, navedeno je u
