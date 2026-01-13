Dušan Mitić Car dobio nagradu za profesionalne fotoreportere

Internet časopis „Gledišta“ ustanovio je nagradu „Dušan Mitić Car”, priznanje za profesionalne fotoreportere.

Konkurs će biti raspisan 9. marta, na dan Carovog rođenja, a zatvoren 1. oktobra, 2026. godine na Dan Gledišta. Ime laureata će biti objavljivano 23. oktobra, na dan kad je Car otputovao u večnost. –Njegovi prvi koraci bili su amaterski, ali brzo je izgradio siguran i prepoznatljiv rukopis. Do 1983. godine, kad postaje stalni fotoreporter, već je formirao stil zasnovan na crno-beloj fotografiji, jasnom kontrastu i osetljivosti za ljudsku dušu. Sarađivao je sa
