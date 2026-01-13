INFOSTUD: Sve manji broj oglasa za posao, ali jasno definisane potrebe za određenim zanimanjima

Tokom 2025. objavljeno je ukupno 62.632 oglasa za posao, što je za oko 15% manje nego u 2024. godini.

Prema podacima Infostudovih sajtova za zapošljavanje i karijerni razvoj ( Poslovi Infostud, HelloWorld i Startuj Infostud) tržište rada u Srbiji je tokom 2025. godine ušlo u fazu vidljivog usporavanja, koje se najjasnije ogleda u manjem broju objavljenih oglasa. Iako je broj oglasa manji, struktura potražnje pokazuje da su potrebe privrede i dalje jasno definisane, ali da se zapošljavanje sprovodi opreznije i selektivnije. Najviše oglasa objavljeno je u oblasti