Dnevni horoskop za 13. januar 2026: Blizancima se vraća prošlost, Škorpija juri ka cilju, a vi?

Mondo pre 22 minuta  |  Tamara Veličković
Dnevni horoskop za 13. januar 2026: Blizancima se vraća prošlost, Škorpija juri ka cilju, a vi?

Dnevni horoskop za 13. januar 2026. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 13. januar 2026. godine donosi vam potrebu da usporite i preispitate sopstvene reakcije.

U ljubavi shvatate da ne morate uvek da budete prvi koji će nešto započeti. Dan je povoljan za planiranje, ali ne i za nagle odluke. Obratite pažnju na napetost u telu. Danas vam prija osećaj predvidljivosti i jasno definisanih obaveza. U emotivnim odnosima želite potvrdu kroz male, ali konkretne gestove. Finansije su stabilne, ali izbegavajte pozajmice i nepotrebne izdatke. Vaša radoznalost vas vodi u razgovore koji vam otvaraju novu perspektivu. U ljubavi se
Otvori na mondo.rs

Horoskop »

Dnevni horoskop za utorak, 13. januar

Dnevni horoskop za utorak, 13. januar

Moj Novi Sad pre 37 minuta
Dnevni horoskop: Blizanci će danas da ostvare sve na poslovnom planu, Škorpijama nepredviđene okolnosti unose nemir u…

Dnevni horoskop: Blizanci će danas da ostvare sve na poslovnom planu, Škorpijama nepredviđene okolnosti unose nemir u svakodnevicu

Dnevnik pre 22 sata
Dnevni horoskop za 12. januar: Bikovima su finansije u fokusu, Škorpijama su strasti pojačane, a Devicama...

Dnevni horoskop za 12. januar: Bikovima su finansije u fokusu, Škorpijama su strasti pojačane, a Devicama...

Kurir pre 23 sata
Dnevni horoskop za 12. januar 2026: Ovan konačno dobija priliku, Ribe bez tolerancije u ljubavi, a vi?

Dnevni horoskop za 12. januar 2026: Ovan konačno dobija priliku, Ribe bez tolerancije u ljubavi, a vi?

Mondo pre 24 sata
Nedeljni horoskop za period od 12. do 19. januara

Nedeljni horoskop za period od 12. do 19. januara

I Love Zrenjanin pre 11 sati
Finansijski horoskop od 12. do 18. januara: Bikovima siguran dobitak, Jarčevima novac kasni

Finansijski horoskop od 12. do 18. januara: Bikovima siguran dobitak, Jarčevima novac kasni

Dnevnik pre 12 sati
Dnevni horoskop za 13. januar 2026. godine

Dnevni horoskop za 13. januar 2026. godine

Luftika pre 18 sati
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Najnovije vesti »

Čiji su Rafali bolji i kako je hrvatski ministar odbrane Anušić indirektno isprozivao marketing službu Dasoa

Čiji su Rafali bolji i kako je hrvatski ministar odbrane Anušić indirektno isprozivao marketing službu Dasoa

Tango Six pre 2 minuta
Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Velike priče pre 22 minuta
Ukleta kuća u Marinkovoj bari "Uvek oko ponoći neka ruka udara o zid", žalio se Svetozar: Inspektori sklapali kockice, na…

Ukleta kuća u Marinkovoj bari "Uvek oko ponoći neka ruka udara o zid", žalio se Svetozar: Inspektori sklapali kockice, na kraju su svi završili na psihijatriji!

Blic pre 2 minuta
Divlji mladi slon u fazi parenja ubio 20 ljudi za devet dana! Nadležni koriste bubnjeve kako bi upozorili stanovništvo da ne…

Divlji mladi slon u fazi parenja ubio 20 ljudi za devet dana! Nadležni koriste bubnjeve kako bi upozorili stanovništvo da ne izlazi napolje, posebno ne noću!

Kurir pre 17 minuta
Janaf odvrće slavine! Teče nafta ka Rafineriji u Pančevu: Prvo gorivo posle 100 dana

Janaf odvrće slavine! Teče nafta ka Rafineriji u Pančevu: Prvo gorivo posle 100 dana

Blic pre 2 minuta