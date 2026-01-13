"Nastavite sa protestima, pomoć stiže": Tramp otkazao sve razgovore sa Teheranom, Amerika kreće u akciju?!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je u utorak Irancima da nastave proteste i naveo da je pomoć "na putu", ali nije precizirao da li to podrazumeva moguću akciju SAD. "Iranske patriote, NASTAVITE SA PROTESTIMA - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! … POMOĆ JE NA PUTU", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. On je rekao da je otkazao sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok ne prestane, kako je naveo, "besmisleno ubijanje"