"Nastavite sa protestima, pomoć stiže": Tramp otkazao sve razgovore sa Teheranom, Amerika kreće u akciju?!

Mondo pre 2 sata  |  Tamara Birešić
"Nastavite sa protestima, pomoć stiže": Tramp otkazao sve razgovore sa Teheranom, Amerika kreće u akciju?!
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je u utorak Irancima da nastave proteste i naveo da je pomoć "na putu", ali nije precizirao da li to podrazumeva moguću akciju SAD. "Iranske patriote, NASTAVITE SA PROTESTIMA - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! … POMOĆ JE NA PUTU", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. On je rekao da je otkazao sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok ne prestane, kako je naveo, "besmisleno ubijanje"
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Tramp se oglasio, uputio snažnu poruku Irancima

Tramp se oglasio, uputio snažnu poruku Irancima

Danas pre 2 sata
Preuzmite institucije, ubice će platiti veliku cenu! Tramp poslao nikad oštriju poruku demonstrantima u Iranu

Preuzmite institucije, ubice će platiti veliku cenu! Tramp poslao nikad oštriju poruku demonstrantima u Iranu

Večernje novosti pre 2 sata
Tramp prekinuo kontakte sa Iranom i pozvao na nastavak protesta

Tramp prekinuo kontakte sa Iranom i pozvao na nastavak protesta

Sputnik pre 2 sata
„Preuzmite svoje institucije! Pomoć je na putu!“ Tramp objavio poruku demonstrantima u Iranu, razmatra upotrebu vojne sile

„Preuzmite svoje institucije! Pomoć je na putu!“ Tramp objavio poruku demonstrantima u Iranu, razmatra upotrebu vojne sile

Nova pre 2 sata
"Preuzmite institucije" Oglasio se Tramp u dramatičnoj poruci Irancima: Protestujte, stiže pomoć i zapamtite imena ubica

"Preuzmite institucije" Oglasio se Tramp u dramatičnoj poruci Irancima: Protestujte, stiže pomoć i zapamtite imena ubica

Blic pre 3 sata
Tramp: Stiže pomoć, zapamtite imena ubica Predsednik SAD obratio se demonstrantima u Iranu, Amerika ulazi u igru

Tramp: Stiže pomoć, zapamtite imena ubica Predsednik SAD obratio se demonstrantima u Iranu, Amerika ulazi u igru

Dnevnik pre 2 sata
"Patriote Irana, pomoć je na putu! Preuzmite institucije!" Tramp poslao poruku iranskim demonstrantima

"Patriote Irana, pomoć je na putu! Preuzmite institucije!" Tramp poslao poruku iranskim demonstrantima

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Direktor Foruma: Predsednik SAD Donald Tramp predvodiće veliku američku delegaciju u Davosu

Direktor Foruma: Predsednik SAD Donald Tramp predvodiće veliku američku delegaciju u Davosu

Danas pre 9 minuta
Koje opcije, vojne ili druge, SAD imaju protiv Irana?

Koje opcije, vojne ili druge, SAD imaju protiv Irana?

Danas pre 9 minuta
Klintonovi će odbiti zahtev Kongresa SAD da svedoče u istrazi o Džefriju Epstinu

Klintonovi će odbiti zahtev Kongresa SAD da svedoče u istrazi o Džefriju Epstinu

Danas pre 29 minuta
CBS: U gušenju protesta u Iranu moguće da je stradalo i do 20 hiljada ljudi

CBS: U gušenju protesta u Iranu moguće da je stradalo i do 20 hiljada ljudi

RTV pre 9 minuta
Nikad veći izazov za NATO: Počinje takmičenje! Ono što Evropljani rade je – čisto pumpanje mišića

Nikad veći izazov za NATO: Počinje takmičenje! Ono što Evropljani rade je – čisto pumpanje mišića

Sputnik pre 8 minuta