Vremenska prognoza za 13. januar: Konačno otopljenje, veliki rast temperature uz sunce

Mondo pre 22 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 13. januar: Konačno otopljenje, veliki rast temperature uz sunce

Prema vremenskoj prognozi za utorak 13. januar 2026. godine, biće oblačno i hladnije ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus sedam do minus dva stepena.

Maksimalna dnevna od nula do čak sedam stepeni uz mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima. Padaće kiša koja će se lediti na tlu u jutarnjim časovima. Do kraja dana otopljenje i rast temperature U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do šest stepeni. Jutarnja će biti oko minus tri stepena. Prema vremenskoj prognozi za sredu 14. januar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža
