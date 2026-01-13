Zašto Srbi slave Srpsku novu godinu? Ove običaje mnogi od vas ne znaju

Nova godina po julijanskom kalendaru svečano se večeras dočekuje širom Srbije - na trgovima, u restoranima, a mnogi građani će slaviti u svojim domovima, u krugu porodice.

Julijanska Nova godina praznik je koji se slavi 13. na 14. januar po gregorijanskom kalendaru svake godine. Tog datuma je 1. januar po julijanskom kalendaru. Iako je u Srbiji ustaljen naziv srpska Nova godina, u različitim krajevima Evrope poznata je kao julijanska, stara ili pravoslavna Nova godina. Iako nije zvanična Nova godina, ona se slavi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, pravoslavnim delovima Hrvatske. Slavi