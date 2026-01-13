Tramp najavio - svaka zemlja koja posluje sa Iranom biće opterećena carinom od 25 odsto

N1 Info pre 33 minuta  |  FoNet
Tramp najavio - svaka zemlja koja posluje sa Iranom biće opterećena carinom od 25 odsto

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će svaka zemlja koja posluje sa Iranom odmah biti opterećena carinom od 25 odsto na svu trgovinu sa SAD, navodi se u njegovoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, prenosi danas Rojters.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social dodao da je "ova naredba konačna i obavezujuća", ali nije dostavio formalnu dokumentaciju ili objasnio pravni osnov za takvu meru. Rojters podseća da Iran izvozi naftu u Kinu, Tursku, Irak, UAE i Indiju. Carine plaćaju američki uvoznici robe iz tih zemalja. Kineska ambasada u Vašingtonu oštro je kritikovala potez, upozorivši da će preduzeti "sve neophodne mere da zaštiti svoje interese", i osudila unilateralne
