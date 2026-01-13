Brnabić o dolasku delegacije EP: Nisu pokazali poštovanje prema našim institucijama

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je delegaciju Evropskog parlamenta (EP), koja dolazi da od 22. do 24. januara proveri stanje demokratije u Srbiji, da nije pokazala poštovanje prema srpskim institucijama, jer nisu zvanično najavili svoj dolazak, niti bili pozvani da dođu.

Brnabić je na televiziji Prva, komentarišući što ni ona ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić u tom trenutku neće biti u zemlji zbog ranije dogovorenih putovanja, kazala da „to hoće tako da se desi, kada ne proveravate kada domaćinu odgovara da ga posetite“. „Zaista je krajnje neuobičajeno da vas neko poseti, a da nije pre toga pozvan u posetu. Ali dobro, tako je kako je. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će biti (na Svetskom ekonomskom forumu) u Davosu.
