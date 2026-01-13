RTS: Počeo transport sirove nafte iz Janafa ka rafineriji u Pančevu

Jadranskim naftovodom je potekla sirova nafta ka rafineriji u Pančevu, potvrđeno je RTS-u.

U međuvremenu Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udela u NIS-u – potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović. Kako RTS saznaje, predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a. Posle skoro sto dana transport iz Janafa je počeo, potvrđeno je RTS-u, prve količine sirove nafte stižu u rafineriju u Pančevu. Janaf je prekinuo dotok nafte u pančevačku rafineriju 9. oktobra kada je počela puna primena amerikih