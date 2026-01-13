RTS: Počeo transport sirove nafte iz Janafa ka rafineriji u Pančevu

Nedeljnik pre 2 sata
RTS: Počeo transport sirove nafte iz Janafa ka rafineriji u Pančevu

Jadranskim naftovodom je potekla sirova nafta ka rafineriji u Pančevu, potvrđeno je RTS-u.

U međuvremenu Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udela u NIS-u – potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović. Kako RTS saznaje, predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa rukovodstvom MOL-a o mogućnosti kupovine NIS-a. Posle skoro sto dana transport iz Janafa je počeo, potvrđeno je RTS-u, prve količine sirove nafte stižu u rafineriju u Pančevu. Janaf je prekinuo dotok nafte u pančevačku rafineriju 9. oktobra kada je počela puna primena amerikih
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Rafinerija Pančevo ponovo u pogonu: Prve količine nafte posle sto dana zastoja

Rafinerija Pančevo ponovo u pogonu: Prve količine nafte posle sto dana zastoja

Vreme pre 29 minuta
Ćulibrk: Moguće da je MOL od Vučića tražio da imaju iste povlastice kao i Rusi

Ćulibrk: Moguće da je MOL od Vučića tražio da imaju iste povlastice kao i Rusi

Morava info pre 4 minuta
Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Naftovodom Janaf potekle prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Biznis.rs pre 35 minuta
Počeo transport sirove nafte za NIS

Počeo transport sirove nafte za NIS

RTV pre 1 sat
Počeo transport iz Janafa, stižu prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Počeo transport iz Janafa, stižu prve količine sirove nafte u pančevačku rafineriju

Nova ekonomija pre 1 sat
Ćulibrk: Naziru se dobra i loša vest iz Vučićevog sastanka sa MOL-om

Ćulibrk: Naziru se dobra i loša vest iz Vučićevog sastanka sa MOL-om

Vranje news pre 1 sat
Američke sankcije, ruske akcije i Mađari u igri: Ko zaista odlučuje o sudbini NIS-a?

Američke sankcije, ruske akcije i Mađari u igri: Ko zaista odlučuje o sudbini NIS-a?

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSPančevoNaftovodnaftaJANAFMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Božidar Pavlović: Javni prevoz u Beogradu pretvorio se u poligon za korupciju gradskih čelnika

Božidar Pavlović: Javni prevoz u Beogradu pretvorio se u poligon za korupciju gradskih čelnika

N1 Info pre 9 minuta
Poziv „iz banke” koji može skupo da vas košta

Poziv „iz banke” koji može skupo da vas košta

Kamatica pre 4 minuta
Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

Benchmark pre 34 minuta
Telekom Srbija postigao sporazum o preuzimanju 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

Telekom Srbija postigao sporazum o preuzimanju 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

RTV pre 15 minuta
Afera koja je srušila Jugoslaviju

Afera koja je srušila Jugoslaviju

Velike priče pre 34 minuta