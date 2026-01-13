SSP: Vlast u panici zbog posete delegacije EP Beogradu, beži od razgovora o represiji koju sprovode nad građanima

Stranka Slobode i pravde (SSP) ocenila je danas da je vlast u panici zbog dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Beograd i da vrh vlasti „beži od razgovora i odgovora na pitanja o represiji koju sprovode nad građanima Srbije“.

SSP dodaje da evropski parlamentarci ne dolaze u Srbiju da bi bili gosti vlasti, već da bi razgovarali sa građanima, novinarima, civilnim društvom i opozicijom. „Histerična reakcija Ane Brnabić povodom dolaska delegacije Evropskog parlamenta u Beograd najbolji je dokaz kolika panika vlada u vrhu režima. Njena nervoza nije lična, ona je refleks panike čitavog režima koji zna da se istina više ne može sakriti i zato izbegavaju susret kako ne bi odgovorali na ključna