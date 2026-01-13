Tržište rada usporava: 15% manje oglasa nego prošle godine

Nedeljnik pre 2 sata
Tržište rada usporava: 15% manje oglasa nego prošle godine

Prema podacima Infostudovih sajtova za zapošljavanje i karijerni razvoj ( Poslovi Infostud, HelloWorld i Startuj Infostud) tržište rada u Srbiji je tokom 2025. godine ušlo u fazu vidljivog usporavanja, koje se najjasnije ogleda u manjem broju objavljenih oglasa.

Tokom 2025. objavljeno je ukupno 62.632 oglasa za posao, što je za oko 15% manje nego u 2024. godini. Iako je broj oglasa manji, struktura potražnje pokazuje da su potrebe privrede i dalje jasno definisane, ali da se zapošljavanje sprovodi opreznije i selektivnije. Najviše oglasa objavljeno je u oblasti trgovine, zatim u proizvodnji, kao i u uslužnim delatnostima i zanatima. Među pet najtraženijih oblasti nalaze se još IT sektor i ugostiteljstvo. Ovaj redosled
